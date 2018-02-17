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Трамп посетил пострадавших во время стрельбы в школе во Флориде

Общество
17 февраля, 3:57 дата обновления: 17 февраля, 7:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, февраля. /ТАСС

Глава Белого дома отметил работу врачей, которые спасали раненых

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ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером навестил в больнице пострадавших во время стрельбы в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Парклэнде (штат Флорида). Об этом сообщают сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома.

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Вместе с Трампом в больницу "Броуард Хелс Норт" приехала также его супруга Меланья Трамп. Посещение раненных проходило в закрытом режиме, после чего глава государства вышел к прессе. "Работу, которую они (доктора) проделали, потрясает, и я хочу поздравить вас", - сказал президент, пожав руку хирурга-травматолога Игоря Ничипоренко.

"Печально, что нечто подобное могло произойти", - добавил Трамп, имея ввиду трагедию в школе. При этом глава Белого дома выразил восхищение работой экстренных служб, назвав это рекордом. "В одном случае - 20 минут. Это невероятно", - отметил он.

Затем Трамп с первой леди направились в офис шерифа округа Броуард. Там он встретился с сотрудниками полиции и экстренных служб, которые первыми прибыли на место. "Большое вам всем спасибо, - обратился к ним президент. - Потрясающая работа, все об этом говорят".

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась в среду после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

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