Generium запустит первый в РФ тест по диагностике туберкулеза к началу 2019 года

ВЛАДИМИР, 17 февраля. /ТАСС/. Биотехнологическая компания Generium разработала первую в России систему Tigratest для диагностики туберкулезной инфекции путем подсчета Т-клеток и планирует вывести ее на рынок к началу 2019 года. Об этом сообщил в субботу на совещании "Инновационные разработки компании Generium в области диагностики и лечения социально значимых заболеваний" заместитель генерального директора по науке Дмитрий Потеряев.

Диагностическая система Tigratest создана как российский аналог зарубежного теста t-spot, стоимость которого на одного человека составляет 7 тыс. рублей. Ориентировочно стоимость российского аналога будет в 2-2,5 раза дешевле.

"Мы разработали первую российскую тест-систему Tigratest для диагностики туберкулезной инфекции, стоимость которой будет в 2-2,5 раза дешевле зарубежного t-spot", - сказал Потеряев.

На этапе разработки компания вложила в диагностический тест $160 тыс., общее количество планируемых инвестиций - $3,5 - 4 млн, добавил гендиректор компании Дмитрий Кудлай.

Generium - биотехнологическая компания - российский производитель биотехнологических препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.