Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД РФ по Тамбовской области

ТАСС, 17 февраля. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Тамбовской области нового руководителя Николая Скокова. Об этом говорится в сообщении пресс-центра министерства.

Мероприятие прошло в ходе рабочей поездки Колокольцева в регион, где он определил ключевые направления в работе полиции.

"Это касается, прежде всего, повышения результативности оперативно-разыскной деятельности, в том числе по раскрытию разбойных нападений и мошенничеств. Особое внимание нужно уделить качеству предварительного следствия и дознания. Следует сосредоточиться на выявлении коррупционных и экономических преступлений, в первую очередь, связанных с освоением бюджетных средств. А из основных задач на ближайшее время приоритетной является обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения выборов президента Российской Федерации", - сказал министр.

Колокольцев отметил, что должность руководителя управления предполагает ответственность за личный состав, внимательное и одновременно требовательное отношение к подчиненным. Как в части соблюдения законности и дисциплины в подразделениях, так и в ходе выполнения повседневных задач.

Также министр потребовал повысить качество госуслуг, оказываемых полицией, сократить очереди и время ожидания.

"Необходимо проявлять заботу и о семьях погибших сотрудников. В Тамбовской области 88 таких семей, в которых воспитывается 10 несовершеннолетних детей", - подчеркнул Колокольцев.