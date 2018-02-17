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Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД РФ по Тамбовской области

Общество
17 февраля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Министр МВД отметил, что особое внимание нужно уделить качеству предварительного следствия и дознания

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ТАСС, 17 февраля. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Тамбовской области нового руководителя Николая Скокова. Об этом говорится в сообщении пресс-центра министерства.

Мероприятие прошло в ходе рабочей поездки Колокольцева в регион, где он определил ключевые направления в работе полиции.

"Это касается, прежде всего, повышения результативности оперативно-разыскной деятельности, в том числе по раскрытию разбойных нападений и мошенничеств. Особое внимание нужно уделить качеству предварительного следствия и дознания. Следует сосредоточиться на выявлении коррупционных и экономических преступлений, в первую очередь, связанных с освоением бюджетных средств. А из основных задач на ближайшее время приоритетной является обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения выборов президента Российской Федерации", - сказал министр.

Колокольцев отметил, что должность руководителя управления предполагает ответственность за личный состав, внимательное и одновременно требовательное отношение к подчиненным. Как в части соблюдения законности и дисциплины в подразделениях, так и в ходе выполнения повседневных задач.

Также министр потребовал повысить качество госуслуг, оказываемых полицией, сократить очереди и время ожидания.

"Необходимо проявлять заботу и о семьях погибших сотрудников. В Тамбовской области 88 таких семей, в которых воспитывается 10 несовершеннолетних детей", - подчеркнул Колокольцев.

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