Центр в Красной Поляне готов обучать спасателей для курортов российского Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Центр подготовки спасателей на горнолыжном курорте "Красная Поляна" может при необходимости обучать кадры для курортов Северного Кавказа, сообщил ТАСС начальник Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России Игорь Одер.

"У нас есть первоклассный центр подготовки спасателей в Красной Поляне, который работает с 2003 года. Там есть вся необходимая инфраструктура и специалисты, что позволяет готовить спасателей, в том числе горнолыжников. И если такая потребность будет у Чеченской Республики или любого другого региона, им готовы помочь", - сказал Одер.

Поскольку спасателям-горнолыжникам требуется особая подготовка, то, по его словам, для открывшегося в январе курорта "Ведучи" в Чечне нельзя было просто пригласить уже работающих в регионе спасателей, даже тех, кто обучен для работы в горах. Пришлось обучать 10 человек на базе подразделений Северо-Кавказского регионального поисково- спасательного отряда в СКФО.

Одер пояснил, что на данный момент спасательные службы горнолыжных курортов обеспечены кадрами. На помощь им всегда готовы прийти и спасатели других подразделений МЧС, работающих в республиках СКФО.

"Исходя из того, какие чрезвычайные ситуации могут произойти с отдыхающими, проводится обучение спасателей, не входящих в аварийно-спасательные формирования самих курортов. Например, кинологические расчеты обучают для успешного поиска заблудившихся в горах и в лесных массивах, ведется подготовка водолазов для спасения терпящих бедствие на воде, даются навыки промышленного альпинизма для обеспечения безопасности при эксплуатации канатных дорог", - уточнил начальник ЮРЦ МЧС России.

В настоящее время на Северном Кавказе работают несколько горнолыжных курортов: на Красной Поляне в районе Сочи, на склонах Эльбруса, в Карачаево-Черкесии ("Архыз" и "Домбай"), курорт "Армхи" в Ингушетии и курорт "Ведучи".