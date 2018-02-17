Орешкин провел первую встречу с финалистами конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин первым из членов правительства РФ провел встречу с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" в рамках программы наставничества. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

"Этот проект ["Лидеры России"] позволяет талантливым людям найти новое применение - на государственной службе или в бизнесе", - цитирует Орешкина пресс-служба министра.

По его словам, основная задача наставников конкурса - помогать развиваться участникам, предоставить им независимую экспертизу, делиться опытом и показывать траекторию движения. По мнению Орешкина, важно оценить не достижения финалистов конкурса, а их возможности и потенциал.

Он обратил внимание, что "30 - 50 лет назад экономика зависела от техники и оборудования", а для современной экономики "главное - люди". "Поэтому создание условий для самореализации людей будет двигать экономику вперед", - убежден министр.

Программы встреч

В рамках реализации программы наставничества в течение 2018 года пройдет не менее четырех встреч.

Первая встреча была посвящена обсуждению актуальных экономических проблем, которые в настоящее время решаются министерством.

"Для России наступает важный этап. Закончился этап адаптации экономики к низким ценам на нефть. Начинается новый долгосрочный этап развития страны, и для того, чтобы это развитие было эффективным, нам нужны изменения, нужен потенциал, нужны люди", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Для части финалистов конкурса Орешкин станет наставником, некоторым будет также предложена возможность работать в системе министерства, указывается в релизе.

В первой встрече приняли участие восемь финалистов конкурса "Лидеры России", а также пять финалистов конкурса "Лидеры Минэк", направленного на выявление наиболее проактивных и эффективных сотрудников министерства.

О конкурсе

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходил в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек. Из них по итогам конкурса были определены 103 победителя, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.