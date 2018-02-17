Подросток, потушивший окурок об изображение святого на Кубани, записал ролик с извинениями

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Студент техникума из города Горячий Ключ Краснодарского края, опубликовавший в интернете снимки, на которых он тушит окурок об изображение святого в местном православном храме, разместил в сети видеоролик с извинениями

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение о том, что юноша выложил фотографии, на которых тушит сигарету при входе в храм Архангела Михаила. Сообщение вызвало негативную реакцию общественности, полиция начала проверку, 9 февраля суд арестовал нарушителя за сопротивление сотрудникам полиции.

"Выкладывая это, я не думал, что могу кого-то оскорбить. Я не осознавал, что делаю, как будто бес в меня вселился. Я раскаиваюсь и надеюсь, что мои прошения будут приняты", - сказал молодой человек, выразив надежду, что после произошедшего его не исключают из учебного заведения.