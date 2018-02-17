Сейсмоустойчивые детсады в Северной Осетии сдадут в эксплуатацию в декабре 2018 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре сейсмоустойчивых детсада введут в эксплуатацию в декабре 2018 года в Северной Осетии - республике, где возможны землетрясения с магнитудой до 9,0. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального министерства строительства и архитектуры.

"В декабре этого года будут сданы в эксплуатацию четыре детских сада, которые строятся в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", - сказал собеседник агентства.

Детские сады по 120 мест в каждом появятся в городе Алагир, в селе Советское Ирафского района и городе Беслан. Все они будут двухэтажными, в них создадут физкультурные площадки и несколько зон с теневыми навесами.

Кроме того, как сообщала ТАСС министр образования и науки республики Ирина Азимова, Северная Осетия направила заявку в Минобрнауки РФ на строительство детсада на 230 мест в Моздоке. До конца 2018 года во Владикавказе также появится новый детский сад на 280 мест.