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Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Нидерландов

Общество
17 февраля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Глава кабмина отметил, что Рууд Любберс "внес большой личный вклад в развитие дружественных российско-нидерландских отношений"

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© Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава правительства России Дмитрий Медведев в связи с кончиной бывшего премьера Нидерландов Рууда Любберса направил соболезнования премьер-министру королевства Марку Рютте. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"Видный государственный и общественный деятель, Р. Любберс внес большой личный вклад в развитие дружественных российско-нидерландских отношений. Высокой оценки заслуживает работа Р. Любберса по линии Организации Объединенных Наций", - передает пресс-служба содержание телеграммы.

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался 14 февраля в возрасте 78 лет.

Любберс родился 7 мая 1939 года в Роттердаме. С 1982 по 1994 год находился во главе голландского правительства. В 2001 году Любберс согласился возглавить Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако в 2005 году вынужден был подать в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны пяти женщин. Его вина так и не была доказана, однако репутации был нанесен серьезный ущерб.

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