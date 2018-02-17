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Дети из автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградской области, вернулись домой в Псков

Общество
17 февраля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В мэрии города уточнили, что никто из детей не пострадал, перелом руки получила руководитель творческого коллектива

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Все дети из автобуса, который съехал в кювет в Ленинградской области, вернулись домой в Псков. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе мэрии города.

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"Все дети доехали до дома. Здесь их встречала машина скорой помощи, но помощь никому не потребовалась. Мы благодарны администрации города Луга Ленинградской области за оказанную помощь детям", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в мэрии, никто из детей травмы не получил. В ДТП пострадала руководитель творческого коллектива, у нее перелом руки.

Авария произошла в субботу на трассе Р-23, автобус с детьми из творческого коллектива "Город детства", которые ехали на конкурс в Санкт-Петербург, опрокинулся в кювет. В салоне находились 21 ребенок и шестеро сопровождающих. По данным компании Росавтодор, трасса была обработана противогололедными материалами. Детей разместили в гостинице "Луга" в Ленинградской области, позже за ними прислали другой автобус, который доставил их в Псков.

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