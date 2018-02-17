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Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Общество
17 февраля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Парковочные места в Москве будут бесплатными в связи с Днем защитника Отечества с 23 по 25 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Бесплатно оставить автомобиль можно будет на любой уличной парковке, включенной в зону парковочного пространства города", - сказал собеседник агентства.

Он призвал автомобилистов внимательно выбирать места парковки и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации. "Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - добавили в АМПП.

Вместе с тем, плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

День защитника Отечества - памятная дата, день воинской славы России - отмечается с 23 февраля 1922 года. В этот день проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов, церемонии возложения цветов у мемориалов павшим воинам. Вечером в некоторых городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, производится праздничный артиллерийский салют.

23 февраля традиционно считается профессиональным праздников военнослужащих, однако зачастую в этот день поздравляют всех мужчин вне зависимости от их возраста и профессии.

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