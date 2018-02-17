Папа Римский Павел VI будет канонизирован в этом году

ТАСС, 17 февраля. Папа Римский Павел VI будет причислен к лику святых в 2018 году. Такое объявление сделал папа Франциск, находясь на встрече со священниками Римской епархии в Базилике Сан-Джованни-ин-Латерано, сообщает в субботу пресс-служба Святого престола.

"Павел VI станет святым в этом году", - сказал глава Римско-католической церкви. Он напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников - Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. "На очереди Бенедикт (предшественник Франциска Бенедикт XVI - прим. ТАСС) и я. Молитесь за нас!", - пошутил понтифик.

Будущий 262-й римский понтифик Джованни Баттиста Монтини родился в провинции Брешиа на севере Италии 26 сентября 1897 года. Он скончался 6 августа 1978 года в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо. Павел VI стал первым главой Римской церкви, совершившим семь зарубежных поездок, за что был прозван "летающим проповедником". Он был беатифицирован в октябре 2014 года, когда было признано чудом рождение девочки Аманды, которую мать, молившаяся Павлу VI, смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты.