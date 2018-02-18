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Православные завершают масленицу Прощеным воскресеньем

Общество
18 февраля, 0:10 UTC+3 МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

После утренней литургии во многих храмах откроются благотворительные ярмарки и гулянья

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Православная церковь призывает верующих подготовиться к посту, простив своих ближних и самим попросив у них прощения в воскресенье, которое называется Прощеным. Этот день завершает веселую масленичную неделю.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит утром великое освящение и литургию в московском храме Девяти Мучеников Кизических, а вечером - чин прощения в храме Христа Спасителя - особое богослужение, где священнослужители и миряне будут просить прощения друг у друга, совершая троекратные поклоны.

"В храмах в Прощеное воскресенье вспоминается изгнание Адама из рая за непослушание Божиим заповедям и звучат слова Христа из Евангелия: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный". В то же время последний день масленицы - время для дел милосердия и встреч с близкими. Поэтому утром после литургии во многих храмах откроются благотворительные ярмарки и гулянья для детей и молодежи", - рассказал ТАСС настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

"В древности монахи Палестины и Египта на время Великого поста удалялись на 40 дней в пустыню и перед этим опасным путешествием прощались и примирялись друг с другом. На Русской земле обычай просить друг у друга прощения стал поистине всенародным", - пояснил ТАСС настоятель храма Петра и Февронии в Марьине протоиерей Павел Гумеров.

В воскресенье в Москве завершается масштабный Масленичный фестиваль, который традиционно организуют городские власти. Гостей встретят более 20 площадок в центре города, где можно попробовать 170 сортов блинов и принять участие в проводах зимы, играх и мастер-классах. На Манежной площади пройдет интерактивный спектакль "Царская Масленица", а на Новом Арбате - карнавалы в традициях времен императрицы Елизаветы. Народные забавы и угощения в выходные дни организованы также в московских парках.

Великой пост в этом году продлится с 19 февраля по 7 апреля. Пасха, день Воскресения Христова, наступит 8 апреля.

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