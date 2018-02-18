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Совет директоров компании Харви Вайнштейна отправил в отставку одного из руководителей

Общество
18 февраля, 1:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, февраля. /ТАСС

Причины увольнения не раскрываются

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Дэвид Глассер

Дэвид Глассер

© Dan Steinberg/Invision for IFTA/AP Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Совет директоров продюсерской компании Weinstein Company, основанной обвиняемым в домогательствах Харви Вайнштейном, отстранил Дэвида Глассера от выполнения должностных обязанностей старшего руководителя. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в субботу.

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"Совет [директоров] Weinstein Company единогласно проголосовал за то, чтобы прервать [контракт] с Дэвидом Глассером", - информировал совет директоров фирмы. Он добавил, что таким образом Глассер "получил по заслугам". При этом основания увольнения не раскрываются.

Известно, что компания может перейти под контроль группы инвесторов во главе с Марией Контрерас-Суит за сотни миллионов долларов. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман предъявил претензии к условиям сделки, высказавшись против того, чтобы Глассер оставался у руля руководства Weinstein Company. С точки зрения генпрокурора, Глассер в течение нескольких лет игнорировал жалобы подчиненных из числа женщин на домогательства Вайнштейна и не должен продолжать получать зарплату и премиальные в этом предприятии.

Неделю назад генпрокурор штата предъявил судебный иск Weinstein Company, а также ее основателям - Харви Вайнштейну и его брату Роберту. По данным CNN, иск поставил на грань срыва планы по продаже компании. Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, сумма сделки может составлять $500 млн. А Контрерас-Суит единственная из претендентов согласилась купить компанию, не дожидаясь ее банкротства.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний в обмен на содействие в их карьерном росте. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого продюсеру пришлось покинуть компанию Weinstein Company, основанную им в 2005 году совместно с его братом Робертом.

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