Тысячи американцев требуют ужесточить контроль над оборотом оружия после бойни во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Тысячи жителей США в связи со стрельбой, произошедшей в минувшую среду в школе города Паркленд (штат Флорида), провели в субботу митинги, требуя ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия. Протесты звучали в адрес представителей Республиканской партии в Конгрессе и Национальной стрелковой ассоциации (НСА), являющейся главной организационной структурой оружейного лобби в стране.

Как передают ведущие телеканалы, многотысячная демонстрация прошла в Паркленде при участии учеников, их родителей и преподавателей школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", где 19-летний Николас Круз застрелил 17 человек. Старшеклассница Эмма Гонсалес призвала политиков прекратить принимать пожертвования от НСА. "Политики, восседающие в своих хоромах и на местах в Сенате, которые финансируются за счет НСА, заявляют нам, что предотвратить случившееся было невозможно. Мы считаем это чепухой", - заявила она под одобрительный ропот собравшихся, клеймящих позором законодателей.

В городе Форт-Лодердейл, расположенном в 40 км от Паркленда, аналогичную акцию провели сотни человек. "Из-за нынешних законов погибли люди, которых я знала и которых никогда не увижу снова", - заявила ученица одной из городских школ Делани Тарр. Собравшиеся держали наперевес плакаты с лозунгами "Никогда больше", "Сделайте хоть что-то сейчас", "Не дайте погибнуть моим друзьям".

В небе над городом Майями-Бич был замечен гражданский самолет с баннером "Позор Марко Рубио и НСА!" Имеется в виду сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, который баллотировался в президенты США в 2016 году и сейчас подвергается критике за бездействие в Конгрессе. Манифестации под схожими девизами прошли в соседнем Сент-Питерсберге и ряде других городов и штатов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании отстаивал право граждан страны владеть оружием, как это закреплено второй поправкой к конституции США. Республиканец отвергает неоднократно предлагавшиеся его предшественником Бараком Обамой меры по ужесточению контроля над оружием, которые включали бы запрет на продажу многозарядных автоматических винтовок военного образца и более тщательную проверку информацию о потенциальных покупателях пистолетов и ружей.

Трагедия за трагедией

Жертвами стрельбы в среду в школе в Паркленде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.

В ноябре прошлого года 26-летний белый американец Девин Келли открыл стрельбу из винтовки AR-15 в баптистской церкви города Саутерленд-Спрингс (штат Техас), в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет.

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада) стрельбу из автоматов открыл по собравшимся на концерте у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay 64-летний Стивен Пэддок. Жертвами трагедии стали 58 человек, более 520 пострадали. Пэддок покончил с собой.