Лавров рассказал, что перед сном думает о планах на грядущий день

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что перед сном думает о планах на следующий день.

В интервью для документального фильма "Лидеры России" на "Первом канале" глава дипломатического ведомства рассказал, что во время командировок в самолете он обычно читает материалы к предстоящим переговорам.

"Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека", - отметил министр.

"Но все чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день, если предстоят серьезные переговоры, либо как лучше решать какую-то проблему более долгосрочного плана - и засыпаешь хорошо, - поделился Лавров. - Это помогает".