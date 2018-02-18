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Лавров рассказал, что перед сном думает о планах на грядущий день

Общество
18 февраля, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

По словам дипломата, это помогает и выстроить работу, и заснуть

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что перед сном думает о планах на следующий день.

В интервью для документального фильма "Лидеры России" на "Первом канале" глава дипломатического ведомства рассказал, что во время командировок в самолете он обычно читает материалы к предстоящим переговорам.

"Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека", - отметил министр.

"Но все чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день, если предстоят серьезные переговоры, либо как лучше решать какую-то проблему более долгосрочного плана - и засыпаешь хорошо, - поделился Лавров. - Это помогает".

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