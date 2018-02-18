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Полицейские задержали в Смоленской области пенсионера за незаконное хранение оружия

Общество
18 февраля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Ввозбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ

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ТАСС, 18 февраля. Полиция обнаружила в доме 64-летнего жителя Смоленской области несколько видов огнестрельного оружия, патроны и порох, хранившиеся незаконно. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Смоленской области сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР УМВД России по Смоленской области задержали 64-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия", - сказала Волк.

Сотрудники полиции обнаружили в доме пенсионера и изъяли два гладкоствольных пистолета-пулемета, изготовленных кустарным способом, а также оружие без номерных знаков: винтовку Мосина, охотничье ружье ИЖ-16, однозарядный гладкоствольный пистолет неустановленной модели, более 70 патронов, около 20 кг пороха и основные части к различному оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

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