Полицейские задержали в Смоленской области пенсионера за незаконное хранение оружия

ТАСС, 18 февраля. Полиция обнаружила в доме 64-летнего жителя Смоленской области несколько видов огнестрельного оружия, патроны и порох, хранившиеся незаконно. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Смоленской области сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР УМВД России по Смоленской области задержали 64-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия", - сказала Волк.

Сотрудники полиции обнаружили в доме пенсионера и изъяли два гладкоствольных пистолета-пулемета, изготовленных кустарным способом, а также оружие без номерных знаков: винтовку Мосина, охотничье ружье ИЖ-16, однозарядный гладкоствольный пистолет неустановленной модели, более 70 патронов, около 20 кг пороха и основные части к различному оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").