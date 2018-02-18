Додон отметил свой день рождения в гостях у многодетной крестьянской семьи

КИШИНЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил свой день рождения в крестьянской семье Захария, которая воспитывает девять детей. К ним в гости в село Рышкова Криулянского района глава государства приехал в воскресенье вместе с супругой Галиной и тремя сыновьями - Владиславом, Богданом и Николаем.

Они привезли с собой подарки: телевизор, холодильник, газовую плиту, компьютер, другие предметы обихода, игрушки, школьные принадлежности, сладости и фрукты для малышей. "Мы вместе побывали в гостях у этой семьи, в которой в тяжелых условиях воспитываются девять детей в возрасте от трех до 19 лет", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он отметил, что, несмотря на сложности, которые испытывают родители, "дети в семье ухожены и воспитаны".

Президент пообщался с родителями и детьми, поинтересовался их планами на будущее, осмотрел дом. "Также решили, что до пасхальных праздников при поддержке благотворительного фонда Din suflet купим им другое жилье", - написал глава государства, отметив, что жилье находится в плачевном состоянии, а в зимнее время вся семья живет в одной комнате, обогреваясь импровизированной печкой.

Поздравить главу государства пришли и другие местные жители, которые рассказали ему, чем живет село, о своих проблемах.

Благотворительный фонда первой леди Молдавии Din suflet только в прошлом году оказал помощь около 75 тыс. нуждающимся в Молдавии, большинство которых - дети и пожилые люди, а также реализовал ряд масштабных проектов в образовании, здравоохранении, спорте.

Додону в воскресенье исполнилось 43 года.