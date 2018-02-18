В Церкви считают сомнительной идею сожжения в Калужской области "собора" из веток

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Художественный перфоманс в Калужской области, где на Масленицу сожгли сооружение из веток, напоминающее готический собор, является сомнительным для верующих. Об этом заявил ТАСС в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Идея сожжения здания, который многим напоминает готический собор, кажется сомнительной, какой бы смысл ни вкладывал художник в свой перфоманс. Впрочем, сожжение любого другого объекта, напоминающего здания какой-либо религии или религиозные символы, ожидаемо бы вызвало непонимание", - отметил он. По его словам, перфоманс выглядит тем более неуместно именно сейчас, "когда мы являемся свидетелями поджогов храмовых зданий на Украине".

Ранее в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области во время празднования Масленицы сожгли 30-метровую фигуру из веток, внешне напоминающую готический собор.