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В Церкви считают сомнительной идею сожжения в Калужской области "собора" из веток

Общество
18 февраля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Ранее в регионе во время празднования Масленицы сожгли 30-метровую фигуру из веток, внешне напоминающую готический собор

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Художественный перфоманс в Калужской области, где на Масленицу сожгли сооружение из веток, напоминающее готический собор, является сомнительным для верующих. Об этом заявил ТАСС в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Идея сожжения здания, который многим напоминает готический собор, кажется сомнительной, какой бы смысл ни вкладывал художник в свой перфоманс. Впрочем, сожжение любого другого объекта, напоминающего здания какой-либо религии или религиозные символы, ожидаемо бы вызвало непонимание", - отметил он. По его словам, перфоманс выглядит тем более неуместно именно сейчас, "когда мы являемся свидетелями поджогов храмовых зданий на Украине".

Ранее в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области во время празднования Масленицы сожгли 30-метровую фигуру из веток, внешне напоминающую готический собор.

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