МИД ФРГ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с произошедшей в воскресенье авиакатастрофой самолета Aseman Airlines в Иране, в которой, по предварительным данным, погибли 66 человек. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter ведомства.

"Потрясены падением самолета Aseman Airlines, произошедшим сегодня утром в Иране. Наши мысли с семьями и друзьями жертв", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт написал в Twitter: "Это ужасное известие. <...> Мы разделяем траур иранского народа по погибшим".

We are dismayed by the crash of an airplane of Aseman Airlines in Iran this morning. Our thoughts are with the families and friends of the victims. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 18 февраля 2018 г.

В воскресенье в 08:00 по местному времени (07:30 мск) пассажирский самолет ATR 72 вылетел из столичного аэропорта Мехрабад в Ясудж и через 50 минут после взлета пропал с радаров. Согласно данным авиационных властей, воздушное судно разбилось в районе горы Дена (горная система Загрос - прим. ТАСС) в провинции Исфахан в 25 км от места назначения.

По данным агентства ISNA, представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи сообщил, что заявление о гибели всех пассажиров преждевременно. Поиск возможных выживших и обломков в данный момент осложнен из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на директора авиаперевозчика сообщало, что в результате катастрофы, произошедшей в провинции Исфахан на юго-западе республики, выживших нет.