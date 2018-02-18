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МИД ФРГ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Общество
18 февраля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, погибли 66 человек

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с произошедшей в воскресенье авиакатастрофой самолета Aseman Airlines в Иране, в которой, по предварительным данным, погибли 66 человек. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter ведомства.

"Потрясены падением самолета Aseman Airlines, произошедшим сегодня утром в Иране. Наши мысли с семьями и друзьями жертв", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт написал в Twitter: "Это ужасное известие. <...> Мы разделяем траур иранского народа по погибшим".

В воскресенье в 08:00 по местному времени (07:30 мск) пассажирский самолет ATR 72 вылетел из столичного аэропорта Мехрабад в Ясудж и через 50 минут после взлета пропал с радаров. Согласно данным авиационных властей, воздушное судно разбилось в районе горы Дена (горная система Загрос - прим. ТАСС) в провинции Исфахан в 25 км от места назначения.

По данным агентства ISNA, представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи сообщил, что заявление о гибели всех пассажиров преждевременно. Поиск возможных выживших и обломков в данный момент осложнен из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на директора авиаперевозчика сообщало, что в результате катастрофы, произошедшей в провинции Исфахан на юго-западе республики, выживших нет.

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