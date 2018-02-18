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Более 1 тыс. тонн пекинской капусты впервые уберут в Дагестане в 2018 году

Общество
18 февраля, 17:34 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, февраля. /ТАСС

Посевы пекинской капусты в регионе не подвергаются химической обработке и реализуется под маркировкой "экопродукт".

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МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Уборка урожая пекинской капусты завершается в Дербентском районе Дагестана, площади посевов в этом году увеличены с 15 до 100 га, в общей сложности планируется убрать более 1 тыс. тонн. Об том в воскресенье сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Керимхан Абасов.

"Пекинскую капусту в Дербенском районе выращивают последние два года, в прошлом году площадь посевов составляла 15-16 га, в этом году - 100 га. Сбор начали в январе, сейчас осталось убрать около 20 га. Урожайность составляет 10-15 тонн с гектара, поэтому рассчитываем убрать более 1-1,5 тыс. тонн", - сказал Абасов.

По его словам, посевы пекинской капусты в Дагестане не подвергаются химической обработке и реализуется под маркировкой "экопродукт". "Примерно половина урожая будет реализована в республике, половина пойдет в другие регионы РФ", - уточнил министр.

Он отметил, что новая для республики культура пока выращивается в частных и фермерских хозяйствах. В перспективе площади посевов пекинской капусты планируется увеличивать. "Будем увеличивать посевы, не только в Дербентском районе, но и других южных районах Дагестана, где зимой бывает плюсовая температура. Это, в первую очередь, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Каякентский районы", - пояснил собеседник агентства.

По данным минсельхозпрода Дагестана, сегодня республика занимает первое место в стране по производству овощей открытого грунта (7,6% от общего объема в России), в 2017 году общий объем производства составил около более 1,46 млн тонн (рост к предыдущему году - на 3,6%).

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