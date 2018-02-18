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Нетаньяху: высказывания премьера Польши о причастности евреев к Холокосту неприемлемы

Общество
18 февраля, 17:37 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 18, февраля. /ТАСС

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что сравнение действий евреев с действиями поляков во время Холокоста безосновательны

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье по телефону своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому, что его высказывания о причастности отдельных представителей еврейского народа к Холокосту, сделанные им в субботу на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, неприемлемы. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху сегодня провел телефонную беседу с Моравецким и сказал ему, что его высказывания неприемлемы, а сравнение действий евреев с действиями поляков во время Холокоста безосновательны, - говорится в документе. - Нетаньяху указал на то, что целью Холокоста было уничтожение еврейского народа, а потому каждый еврей был приговорен к смерти".

По информации газеты "Едиот ахронот", возмутившие израильтян высказывания глава польского правительства сделал в ходе выступления на конференции в Мюнхене в ответ на вопрос израильского корреспондента о подписанном президентом страны Анджеем Дудой законе об Институте национальной памяти, вводящем уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к Холокосту. "Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнители евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники", - приводит газета слова Моравецкого.

6 февраля Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и высказывания об участии польской нации в Холокосте. Президент республики тогда же заявил о намерении воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив закон в Конституционный суд.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста. Нетаньяху заявил в воскресенье в беседе с польским премьером, что "искажение истины в отношении Польши нельзя исправить еще одним искажением", сообщила канцелярия главы израильского кабмина. "Оба лидера договорились продолжать диалог на эту тему, и в скором времени состоится встреча команд" экспертов обеих стран, добавили в ведомстве.

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Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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Моравецкий, Матеуш Нетаньяху, Биньямин
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