Омбудсмен не увидел экстремизма в сожжении в Калужской области "собора" из веток

Сожжение арт-объекта "Пламенеющая готика" во время масленичных гуляний в арт-парке "Никола-Ленивец" © Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Художественный перфоманс в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, где на Масленицу сожгли сооружение из веток, напоминающее готический собор, не является экстремизмом, считает уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"Я думаю, тут не было злого умысла изначально. Мне никакие жалобы на акцию не поступали. Экстремизма я здесь не вижу, но в следующий раз организаторам подобных акций надо крепко подумать. Возможно, стоило бы этого избежать", - сказал Зельников.

В пресс-службе правительства Калужской области случившееся охарактеризовали как "культурологический акт" и сообщили, что региональные власти не вмешивались в празднование Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал перфоманс сомнительным для верующих, какой бы смысл ни вкладывал в него художник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции "Говорит Москва" охарактеризовал сжигание костела из веток в "Никола-Ленивце" как хулиганство и экстремизм.

Накануне в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области во время празднования Масленицы сожгли 30-метровую фигуру из веток, внешне напоминающую готический собор.