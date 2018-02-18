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Патриарх Кирилл совершил богослужение в храме Христа Спасителя

Общество
18 февраля, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Предстоятель Церкви попросил прощения у паствы и благословил на Великий пост

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл совершил в воскресенье в храме Христа Спасителя богослужение с Чином Прощения, предваряющее Великий пост. Он сам попросил прощения на коленях перед духовенством и перед всем народом.

"Сегодня мы должны сделать то, что исцеляет конфликты, лечит болезни человеческих отношений, и нет никакого другого средства, как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел", - отметил патриарх. "Ни на что Господь не отвечает такой милостью, такой поддержкой нас, как тогда, когда мы прощаем других", - добавил он.

"Мы должны испросить прощения в первую очередь у тех, с кем мы находимся в конфликте. Просто просить прощения у человека, с которым ты в добрых отношениях или в нейтральных отношениях, такое прощение почти что превращается в обычное приветствие. А вот если мы просим прощения у того, кто нас обидел, или кого мы обидели, тогда мы действительно совершаем то, за что получаем вознаграждение, которое не даруется ни за одну другую добродетель", - сказал патриарх Кирилл.

На первой неделе Великого поста Предстоятель Церкви будет совершать ежедневные богослужения в разных храмах Москвы. Пост в этом году он продлится с 19 февраля по 7 апреля. Он предваряет праздник Пасхи, день Воскресения Христова, который наступит 8 апреля.

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