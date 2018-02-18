Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут всю необходимую поддержку семьям, чьи родственники погибли или пострадали в результате стрельбы в Кизляре. Об этом в воскресенье сообщили в управлении информации политики администрации и главы республиканского правительства.

"Мною дано поручение организовать оперативный штаб с участием руководителей органов исполнительной власти. Руководство Дагестана окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим", - привели в управлении слова главы Дагестана Владимира Васильева.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Мною приняты доклады республиканских руководителей МВД по Республике Дагестан, МЧС Дагестана и минздрава республики. Министры внутренних дел и здравоохранения находятся на месте событий. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Медицинские службы оказывают пострадавшим помощь", - добавил Васильев.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").