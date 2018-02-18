Глава Махачкалинской епархии выразил соболезнования в связи с трагедией в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выразил соболезнования в связи с нападением на прихожан Свято-Георгиевского собора в дагестанском городе Кизляре, текст его обращения опубликован на официальном сайте епархии в воскресенье.

"Глубочайшей скорбью отозвалась в моем сердце весть о страшной трагедии, случившейся по окончании вечернего богослужения в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в г. Кизляре… 18 февраля 2018 года, около 16:00, по окончании вечерни с чином прощения, на территории собора… вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения", - приводятся в сообщении слова архиепископа.

Глава епархии также отметил, что произошедшая трагедия не должна отразиться на межнациональном мире и согласии в республике.

"Вопреки всему мы и наши братья, исповедующие ислам, были, есть и будем добрыми соседями… В этот скорбный для нас час призываю <…> молиться за души безвинно убиенных прихожан Свято-Георгиевского собора и возносить горячие молитвы о здравии раненых", - также говорится тексте обращения.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям возле православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.