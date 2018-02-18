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Глава Совета муфтиев РФ считает, что трагедия в Кизляре должна сплотить всех жителей

Общество
18 февраля, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Муфтий подчеркнул, что мусульмане "осуждают поступок стрелявшего, подчеркивая, что он не может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами"

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ТАСС, 18 февраля. Убийство прихожан православного храма в Кизляре должно сплотить россиян, заявил в воскресенье председатель Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

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"В эти горькие минуты мусульмане России солидарны с теми, кто понес потери в этой трагедии. Нельзя пускать агрессию в наши сердца, нельзя позволить возникновение неприятия между христианами и мусульманами нашей страны. Лучшим ответом на ненависть станет наше гражданское и братское сплочение и солидарность", - сказал он.

Муфтий подчеркнул, что мусульмане "осуждают поступок стрелявшего, подчеркивая, что он не может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами".

В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов назвал расстрел прихожан православного храма в Кизляре подлой и циничной провокацией, которая не должна стать причиной межнационального раскола. "Это подлое и циничное действие со стороны убийцы не может найти ни какого оправдания перед верующими и Всевышним. Эта провокация со стороны заблудшего бандита не должна стать причиной раскола нашего многонационального и многоконфессионального российского общества", - отметил Крганов в своем обращении.

Он подчеркнул, что от рук бандитов гибнут не только православные, но и мусульманские священнослужители. "К огромному сожалению последователи псевдорелигиозного экстремизма продолжают убивать безвинных граждан. От их рук в том числе убиты более 70 мусульманских религиозных деятелей", - сказал он.

"Выражаем искренние слова соболезнования всем близких погибших и желаем скорейшего выздоровления раненных при трагических событиях произошедшего сегодня в г. Кизляре. Мы, последователи всех национальностей и религий, должны стать непоколебимой, монументальной стеной перед лицом данного подлого врага", - добавил Крганов.

Трагедия в храме

В воскресенье преступник открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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