Умерла член-корреспондент РАН Нина Арутюнова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института языкознания РАН Нина Арутюнова скончалась 17 февраля на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте института.

"Нина Давидовна была блестящим ученым, прекрасным собеседником, принципиальным человеком. Быстрота и блеск ее ума всегда поражали, обаяние ее личности, притягательность речи всегда собирали вокруг нее коллег, друзей и учеников. Влияние работ Нина Арутюновой на современный синтаксис и семантику невозможно переоценить", - говорится в некрологе на сайте учреждения.

Нина Арутюнова родилась в Москве 30 апреля 1923 года. В 1945 году окончила филологический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. В 1990 году она была избрана членом-корреспондентом РАН. Также она была частым лектором в университетах Германии, Австрии, Испании, Италии, Румынии, Швеции, Китая и других стран. В круг научных интересов Н. Д. Арутюновой входили: структура испанского языка; проблемы морфологической теории, теоретического синтаксиса; вопросы теории коммуникации, диалога; логико-семантические концепции; стилистика и семиотика, структура текста; философский и концептуальный анализ языка, сообщается на сайте института.