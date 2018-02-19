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На этой неделе россиян ожидают короткая рабочая неделя и трехдневные выходные

Общество
19 февраля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

В Роструде уточнили, что выходными днями будут 23, 24 и 25 февраля

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Короткая рабочая неделя и трехдневные выходные ожидают россиян на этой неделе в связи с празднованием государственного праздника - Дня защитника Отечества, сообщил ТАСС заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

"В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, и праздничный нерабочий день приходится на пятницу. Таким образом, россиян ожидают трехдневные выходные - 23, 24 и 25 февраля", - сказал Шкловец.

Замруководителя Роструда также напомнил, что, согласно закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.

С 2002 года, согласно новому Трудовому кодексу РФ, 23 февраля - День защитника Отечества объявлен нерабочим праздничным днем.

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