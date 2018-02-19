Минздрав планирует за три года перевести детские поликлиники на "бережливые технологии"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует в течение трех лет перевести все детские поликлиники страны на "бережливые технологии". Об этом рассказала глава министерства Вероника Скворцова в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Мы планируем в него (проект "Бережливая поликлиника") включить все детские поликлиники страны в течение трех лет. Эту задачу поставил перед нами президент страны в рамках пакета демографических мер", - сказала она.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациенториентированной системы оказания медицинской помощи. На данный момент в проекте принимают участие 297 взрослых поликлиник из 40 регионов.