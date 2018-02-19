Врачей скорой помощи в Чите оснастили планшетами для повышения их оперативности

ЧИТА, 19 февраля. /ТАСС/. Каждая бригада скорой помощи в Чите получила специальный планшет в рамках создания новой координационной информационной системы, сообщает в понедельник пресс-служба минздрава Забайкальского края.

"Система позволит фиксировать вызов, видеть местоположение каждой бригады, и передавать заявку ближайшей из них. Каждую читинскую бригаду уже оснастили планшетами, в которые и будет поступать вся информация. У новой программы есть еще масса возможностей, которые позволяют решить главную задачу - повысить оперативность работы служб", - сказали в пресс-службе.

В будущем врачи скорой помощи смогут видеть в планшете интегрированную электронную медицинскую карту пациента.

"Благодаря новой системе мы уже в момент поступления вызова будем знать, что нас ожидает. Возможно, понадобится взять с собой дополнительное оборудование, проконсультироваться с кем-то. Это во многом повысит качество обслуживания населения", - приводит пресс-служба слова врача-реаниматолога выездной бригады скорой Олега Шабанова.

Пока подобная система действует только в Московской области, клинической больнице управления делами президента и международном детском центре "Артек". Для ее работы в Чите закуплено необходимое оборудование и программное обеспечение, московские специалисты обучают персонал.

В марте программа в штатном режиме начнет работать в Чите, а в течение года будут открыты еще пять диспетчерских центров в районах Забайкальского края.

"В перспективе - создание единого регионального диспетчерского центра", - добавили в министерстве.