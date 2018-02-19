Универсальную спортплощадку открыли в одном из самых отдаленных сел Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Универсальную спортивную площадку открыли в таежном селе Красный Яр, которое находится в 700 км к северу от Владивостока на берегу реки Бикин, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Приморья.

"В одном из самых отдаленных и экзотических уголков Приморского края - селе Красный Яр Пожарского района - открыли универсальную спортивную площадку. <…> Зимой на хоккейной коробке будут проходить хоккейные матчи и катание на коньках, а летом здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон. На площадке уложено специальное резиновое покрытие, имеются раздевалки для спортсменов", - говорится в сообщении.

Спортплощадку построили рядом со школой №15, в которой обучаются около 80 детей. Теперь уроки физкультуры для школьников будут проходить на новом мини-стадионе. Спортплощадка также будет открыта для всех жителей села Красный Яр с раннего утра и до позднего вечера.

"До этого в селе не было никакого спортивного объекта, где дети могли бы заниматься массовым спортом, и администрацией Приморского края было принято решение, что здесь нужно создать такую спортплощадку. Теперь будем воспитывать молодых и перспективных спортсменов, которые смогут достойно представить наше поселение не только на уровне района, а возможно, на уровне края и выше", - цитирует пресс-служба главу Краснояровского сельского поселения Галину Петрову.

Муниципальная универсальная спортивная площадка в селе Красный Яр Пожарского района построена в рамках программы "Газпром детям".

Всего за три года в Приморском крае в рамках этой программы открыли 13 таких спортобъектов, в том числе в самых отдаленных районах - Дальнереческом, Михайловском, Анучинском, Пограничном, Ольгинском, Ханкайском районах.

Также универсальные спортплощадки строились по всему региону в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2016-2020 годы". В эксплуатацию уже сдано более 50 площадок и их строительство продолжается.