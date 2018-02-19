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Роспотребнадзор запускает горячую линию к чемпионату мира по футболу 2018 года

Общество
19 февраля, 6:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Специалисты ведомства будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой мундиаля и другим аспектам защиты прав потребителей

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора к чемпионату мира по футболу 2018 года начнет работу в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"C 19 февраля в Роспотребнадзоре начинает работу всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018 [года], которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточняют, что получить дополнительную информацию и узнать номера телефонов горячих линий можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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