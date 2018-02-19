Более 200 чеченских семей подали заявления на получение выплаты на первого ребенка

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 200 семей в Чеченской Республике уже подали заявления на получение выплат на первого ребенка, размер ежемесячного пособия превышает 9,6 тыс. рублей, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела по контролю за назначением и выплатой пособий министерства труда, занятости и социального развития региона Петимат Джамолаева.

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" был принят в конце декабря 2017 года. Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично ее назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Общий объем средств из федерального бюджета, направленных на эти цели в регионы, составит около 21,4 млрд рублей.

"На получение выплат на первого ребенка в Чеченской Республике подали заявления 235 семей, уже перечислено на счета получателей свыше 3 млн рублей. Размер одной выплаты составляет 9650 рублей, выплачивается семьям, где доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, это у нас составляет 14 тыс. 994 рубля", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, на выплату семьям при рождении или усыновлении первого ребенка в Чечне из федерального бюджета направят 490 млн рублей. "Сумма рассчитана на около 5 тыс. потенциальных получателей", - сообщила ТАСС Джамолаева.