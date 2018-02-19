Столичный омбудсмен не обнаружила VIP-камер в СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не обнаружила VIP-камер в следственном изоляторе "Матросская Тишина", а в тех, которые в СМИ назвали VIP-камерами, содержатся граждане стран Центральной Азии и Белоруссии. Об этом она сообщила журналистам после посещения "Матросской Тишины".

По ее словам, она побывала в СИЗО-1 Москвы после обращения адвоката находящегося под стражей Дионисия Золотова (осужденный за мошенничество - прим. ТАСС) на то, что публикации в СМИ оказывают прессинг на него.

"Мы сегодня поехали туда и сами увидели, что то, что в СМИ назвали VIP-камерами - это камеры, где сделали ремонт и они находятся в том состоянии, в каком должны находиться в XXI веке, - рассказала Потяева. - Они с теми же ярусными кроватями, но в камерах нет протечек, отремонтированы стены, поэтому там просто чисто. В туалете - нормальный унитаз, нормальная дверь, которая закрывается и обеспечивает необходимую приватность".

"Действительно, в камерах есть холодильники и плазменные телевизоры. Но мы побывали в тех камерах, где нет ремонта - там тоже холодильники и плазменные телевизоры, но стены обшарпаны и туалетные комнаты тоже нуждаются в ремонте", - заметила она.

Более того, в тех камерах, которые в СМИ окрестили VIP-камерами, "ни одного москвича не было". По словам Потяевой, там содержатся "граждане из Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии". "Но они пребывают в нормальных условиях. Там такие же нары, такое же белье, подушки, но камеры отремонтированные", - отметила омбудсмен.

Спонсоры для СИЗО

Потяева считает позитивным привлечение спонсоров для ремонта СИЗО. "Если сегодня есть люди - жертвователи, меценаты, - которые в рамках спонсорской помощи готовы оказать помощь в улучшении условий содержания, то пусть это делают. Это ведь никак не влияет на следствие, - считает она. - Чем быстрее мы приведем эти условия в норму, тем лучше" .

Правозащитное сообщество всегда поднимало вопрос об условиях содержания под стражей. По словам Потяевой, при посещении СИЗО некоторые заключенные сказали ей, что сами готовы сделать ремонт, если им дадут краску и другие стройматериалы.

Глава УФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил журналистам, что "это не противоречит закону". "Мы сейчас внимательно изучаем все стороны этой процедуры, чтобы она полностью была прозрачной и в правовом поле. Мы это разработаем, доработаем методические рекомендации, чтобы руководство СИЗО имело правила к действию", - добавил он.

В январе источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что ремонт в "Матросской Тишине" был сделан за счет осужденного за мошенничество Дионисия Золотова.