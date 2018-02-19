Свыше 50 тыс. человек задействовано на строительстве новых линий и станций метро в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек - рабочих, инженеров и проектировщиков - задействовано на строительстве новых станций московского метро. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в столичном Стройкомплексе.

"В общей сложности над тем, чтобы город прирастал новыми станциями подземки, трудятся свыше 50 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. И если инженеры и проектировщики работают только по будним дням, то рабочие строят метрополитен круглосуточно в три смены.

Небывалые темпы

Нынешний год столичные власти называют "годом метро": строители взяли на себя обязательства сдать в эксплуатацию 50 километров новых линий, где разместится 21 станция и три электродепо. "Это небывалые темпы", - сказал ранее заместитель мэра Марат Хуснуллин, напомнив, что новые подземные магистрали мегаполиса прорубают 27 проходческих щитов. Так, только на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (второго кольца метро - прим. ТАСС) - одновременно работают сразу семь щитов.

Власти ожидают, что в этом году пассажиров примут новые станции на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. Регулярное движение поездов начнется на первом участке Большой кольцевой линии - от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк". В строй войдет и участок новой Кожуховской линии - от "Некрасовки" до "Косино".

Ждали 20 лет

В канун нового года на Замоскворецкой линии открылась станция "Ховрино". Впервые на картах метрополитена она появилась в статусе проектируемой еще в 1997 году, однако тогда работы по ее возведению были отложены в связи с тяжелым финансовым положением в стране. К вопросу вернулись лишь спустя десятилетие: бурный рост жилищного строительства на севере мегаполиса и близлежащих районах Подмосковья поставил транспортный вопрос достаточно остро.

Окончательно все вопросы, связанные с продлением "зеленой" ветки на север, были решены в 2013 году, и спустя четыре года станция "Ховрино" открылась, разгрузив не только "Речной вокзал" (бывшая конечная - прим. ТАСС), но и прилегающие к ней автодороги, по которым курсировали сотни автобусов, доставлявших сюда пассажиров.

До конца текущего года на новом участке Замоскворецкой линии - между "Речным вокзалом" и "Ховрино" должна открыться еще одна станция - "Беломорская". Ее возводят по многочисленным просьбам местных жителей. "Сейчас железобетонные конструкции станции уже готовы, и открытие движения поездов никак не мешает работе строителей", - отметили в Стройкомплексе.

Второй этап

В январе нынешнего года завершилось возведение нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско- Разумовская" до станции "Селигерская". По отрезку протяженностью в 6,2 километра прошел первый пробный поезд.

"Продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы, около полумиллиона человек почувствуют улучшение транспортной ситуации", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, лично принявший участие в технологическом запуске участка. Он пообещал, что весной необходимая обкатка линии завершится и составы начнут ходить в рабочем режиме.

Таким образом, северный участок Люблинско-Дмитровской линии, как и планировалось, строится в два этапа: первая очередь - от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской" - открылась еще в 2016 году.

На запад

Прирастет в этом году и западный участок Калининско- Солнцевской линии. По словам Хуснуллина, летом здесь запустят сразу семь станций в сторону Новой Москвы. К приему пассажиров готовятся "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Они позволят обеспечить пешую доступность метро сделать метро доступнее для жителей четырех густонаселенных районов, люди смогут добираться до центра гораздо быстрее и без лишних пересадок.

В перспективе власти планируют соединить западный и восточный участки линии, которая прерывается сейчас на станции "Деловой центр" с одной стороны и "Третьяковской" - с другой. Благодаря этому проекту, откроется прямое сообщение западных и восточных районов столицы.

Розовая линия

Именно такой цвет был выбран по итогам голосования москвичей для обозначения на карте новой линии метро. Она придет в самые отдаленные восточные районы Москвы - Некрасовку, Кожухово и Косино. "Задача стоит, чтобы в 2018 году закончить стройку от "Некрасовки" до станции "Косино" и в 2019 году уже дойти от станции "Косино" до "Нижегородской улицы", - отметил ранее Собянин во время осмотра хода строительства.

Как планируется, новая ветка пройдет от действующей "Авиамоторной" в районе шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, а затем протянется вдоль Рязанского проспекта за пределы МКАД на восток. "Задача очень сложная, непростая, но ее необходимо решать", - подчеркнул мэр.

Большая кольцевая линия

Эта линия станет второй кольцевой в столичной подземке и соединит все радиальные направления, благодаря чему разгрузится действующая Кольцевая линия и пересадочные станции внутри нее, а пассажирам, следующим с окраин, можно будет делать пересадки, не доезжая до центра. В общей сложности для нее будет построено 68,2 км линий, здесь будет 31 станция, включая три станции уже действующей Каховской ветки.

"Большая кольцевая линия - это возможность поперечных связей многих районов Москвы, это уменьшение времени движения в пути, причем по некоторым направлениям в два-три раза", - отметил Собянин во время осмотра строящейся станции "Нижняя Масловка".

Мэр считает, что по "Большому кольцу" будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по МЦК.