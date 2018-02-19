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Свыше 50 тыс. человек задействовано на строительстве новых линий и станций метро в Москве

Общество
19 февраля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

В частности, рабочие, которые прокладывают метро, работают беспрерывно, в три смены

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На строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена
На строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена
На строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин и мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена,
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин и мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена,
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин и мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена,
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
© Сергей Бобылев/ТАСС
На строительной площадке станции "Юго-Восточная"
На строительной площадке станции "Юго-Восточная"
На строительной площадке станции "Юго-Восточная"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
© Сергей Бобылев/ТАСС
Перегон между станциями Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Перегон между станциями Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Перегон между станциями Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Станция "ЦСКА" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "ЦСКА" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "ЦСКА" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков (справа) на строящейся станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков (справа) на строящейся станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков (справа) на строящейся станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
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На строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин и мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии московского метрополитена,
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
© Сергей Бобылев/ТАСС
На строительной площадке станции "Юго-Восточная"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Строительная площадка станции "Нижняя Масловка"
© Сергей Бобылев/ТАСС
Перегон между станциями Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Станция "ЦСКА" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков (справа) на строящейся станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
© Станислав Красильников/ТАСС
Станция "Хорошевская" Солнцевской линии Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек - рабочих, инженеров и проектировщиков  - задействовано на строительстве новых станций московского метро. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в столичном Стройкомплексе.

"В общей сложности над тем, чтобы город прирастал новыми станциями подземки, трудятся свыше 50 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. И если инженеры и проектировщики работают только по будним дням, то рабочие строят метрополитен круглосуточно в три смены.

Небывалые темпы

Нынешний год столичные власти называют "годом метро": строители взяли на себя обязательства сдать в эксплуатацию 50 километров новых линий, где разместится 21 станция и три электродепо. "Это небывалые темпы", - сказал ранее заместитель мэра Марат Хуснуллин, напомнив, что новые подземные магистрали мегаполиса прорубают 27 проходческих щитов. Так, только на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (второго кольца метро - прим. ТАСС) - одновременно работают сразу семь щитов.

Власти ожидают, что в этом году пассажиров примут новые станции на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. Регулярное движение поездов начнется на первом участке Большой кольцевой линии - от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк". В строй войдет и участок новой Кожуховской линии - от "Некрасовки" до "Косино".

Ждали 20 лет

В канун нового года на Замоскворецкой линии открылась станция "Ховрино". Впервые на картах метрополитена она появилась в статусе проектируемой еще в 1997 году, однако тогда работы по ее возведению были отложены в связи с тяжелым финансовым положением в стране. К вопросу вернулись лишь спустя десятилетие: бурный рост жилищного строительства на севере мегаполиса и близлежащих районах Подмосковья поставил транспортный вопрос достаточно остро.

Окончательно все вопросы, связанные с продлением "зеленой" ветки на север, были решены в 2013 году, и спустя четыре года станция "Ховрино" открылась, разгрузив не только "Речной вокзал" (бывшая конечная - прим. ТАСС), но и прилегающие к ней автодороги, по которым курсировали сотни автобусов, доставлявших сюда пассажиров.

До конца текущего года на новом участке Замоскворецкой линии - между "Речным вокзалом" и "Ховрино" должна открыться еще одна станция - "Беломорская". Ее возводят по многочисленным просьбам местных жителей. "Сейчас железобетонные конструкции станции уже готовы, и открытие движения поездов никак не мешает работе строителей", - отметили в Стройкомплексе.

Второй этап

В январе нынешнего года завершилось возведение нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско- Разумовская" до станции "Селигерская". По отрезку протяженностью в 6,2 километра прошел первый пробный поезд.

"Продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы, около полумиллиона человек почувствуют улучшение транспортной ситуации", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, лично принявший участие в технологическом запуске участка. Он пообещал, что весной необходимая обкатка линии завершится и составы начнут ходить в рабочем режиме.

Таким образом, северный участок Люблинско-Дмитровской линии, как и планировалось, строится в два этапа: первая очередь - от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской" - открылась еще в 2016 году.

На запад

Прирастет в этом году и западный участок Калининско- Солнцевской линии. По словам Хуснуллина, летом здесь запустят сразу семь станций в сторону Новой Москвы. К приему пассажиров готовятся "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Они позволят обеспечить пешую доступность метро сделать метро доступнее для жителей четырех густонаселенных районов, люди смогут добираться до центра гораздо быстрее и без лишних пересадок.

В перспективе власти планируют соединить западный и восточный участки линии, которая прерывается сейчас на станции "Деловой центр" с одной стороны и "Третьяковской" - с другой. Благодаря этому проекту, откроется прямое сообщение западных и восточных районов столицы.

Розовая линия

Именно такой цвет был выбран по итогам голосования москвичей для обозначения на карте новой линии метро. Она придет в самые отдаленные восточные районы Москвы - Некрасовку, Кожухово и Косино. "Задача стоит, чтобы в 2018 году закончить стройку от "Некрасовки" до станции "Косино" и в 2019 году уже дойти от станции "Косино" до "Нижегородской улицы", - отметил ранее Собянин во время осмотра хода строительства.

Как планируется, новая ветка пройдет от действующей "Авиамоторной" в районе шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, а затем протянется вдоль Рязанского проспекта за пределы МКАД на восток. "Задача очень сложная, непростая, но ее необходимо решать", - подчеркнул мэр.

Большая кольцевая линия

Эта линия станет второй кольцевой в столичной подземке и соединит все радиальные направления, благодаря чему разгрузится действующая Кольцевая линия и пересадочные станции внутри нее, а пассажирам, следующим с окраин, можно будет делать пересадки, не доезжая до центра. В общей сложности для нее будет построено 68,2 км линий, здесь будет 31 станция, включая три станции уже действующей Каховской ветки.

"Большая кольцевая линия - это возможность поперечных связей многих районов Москвы, это уменьшение времени движения в пути, причем по некоторым направлениям в два-три раза", - отметил Собянин во время осмотра строящейся станции "Нижняя Масловка".

Мэр считает, что по "Большому кольцу" будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по МЦК.

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