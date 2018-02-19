Инфекционный корпус детской больницы открыли в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Новый инфекционный корпус детской больницы в Северной Осетии, строительство которого началось четверть века назад, ввели в эксплуатацию в понедельник.

"Объект начали строить 25 лет назад, и мы знаем, какая удручающая ситуация в существующем инфекционном корпусе. Поэтому два года назад было принято решение с помощью Минкавказа, за счет средств министерства, возобновить строительство. Сегодня мы открываем, наконец, корпус", - сказал на церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Корпус строили в рамках подпрограммы социально-экономического развития Северной Осетии на 2016-2025 годы государственной программы "Развитие Северного Кавказа". На возведение объекта было направлено более 430 млн рублей. В новом здании на 100 коек, есть также отделение реанимации с аппаратом искусственной вентиляции легких. Корпус полностью оснащен медицинским оборудованием и мебелью, предусмотрены палаты на одного-двух человек, а также комнаты отдыха для персонала.

Как рассказал журналистам министр здравоохранения республики Михаил Ратманов, для работы в новом корпусе увеличен штат детской больницы на несколько десятков человек. "Данный корпус изобилует техническим особенностями, большими площадями, поэтому необходимо было увеличить обслуживающий персонал этого корпуса", - пояснил он.

Новый корпус призван решить проблему нехватки мест в больницах для лечения инфекционных заболеваний у детей. На это обращали внимание известные специалисты из Москвы, которые приезжали в Северную Осетию в рамках проекта "Медицинский десант", а также руководство территориального управления Роспотребнадзора. Всех пациентов из старого корпуса переведут в новое здание в ближайшее время.