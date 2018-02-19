Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инфекционный корпус детской больницы открыли в Северной Осетии

Общество
19 февраля, 18:28 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, февраля. /ТАСС

На строительство объекта было направлено более 430 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Новый инфекционный корпус детской больницы в Северной Осетии, строительство которого началось четверть века назад, ввели в эксплуатацию в понедельник.

"Объект начали строить 25 лет назад, и мы знаем, какая удручающая ситуация в существующем инфекционном корпусе. Поэтому два года назад было принято решение с помощью Минкавказа, за счет средств министерства, возобновить строительство. Сегодня мы открываем, наконец, корпус", - сказал на церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Корпус строили в рамках подпрограммы социально-экономического развития Северной Осетии на 2016-2025 годы государственной программы "Развитие Северного Кавказа". На возведение объекта было направлено более 430 млн рублей. В новом здании на 100 коек, есть также отделение реанимации с аппаратом искусственной вентиляции легких. Корпус полностью оснащен медицинским оборудованием и мебелью, предусмотрены палаты на одного-двух человек, а также комнаты отдыха для персонала.

Как рассказал журналистам министр здравоохранения республики Михаил Ратманов, для работы в новом корпусе увеличен штат детской больницы на несколько десятков человек. "Данный корпус изобилует техническим особенностями, большими площадями, поэтому необходимо было увеличить обслуживающий персонал этого корпуса", - пояснил он.

Новый корпус призван решить проблему нехватки мест в больницах для лечения инфекционных заболеваний у детей. На это обращали внимание известные специалисты из Москвы, которые приезжали в Северную Осетию в рамках проекта "Медицинский десант", а также руководство территориального управления Роспотребнадзора. Всех пациентов из старого корпуса переведут в новое здание в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама