Столичный омбудсмен обеспокоена резким ростом попадающих в СИЗО московских подростков

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обеспокоена резким ростом попадающих в СИЗО подростков из столицы. В понедельник она посетила несовершеннолетних, помещенных под стражу, в СИЗО-5 на северо-востоке Москвы.

"Я регулярно посещаю несовершеннолетних в СИЗО (подростки содержатся в Москве в СИЗО-5, несовершеннолетние девушки - в СИЗО-6 прим. ТАСС). В 2016 году где-то 90% среди несовершеннолетних в СИЗО были иногородние ребята, а сейчас из 34 [содержащихся в СИЗО-5 подростков] примерно 50% - из Москвы", - заметила она. "Печально, что складывающаяся статистика растет по москвичам", - добавила она.

Она пообщалась с подростками-москвичами, содержащимися под стражей. Несколько из них находятся под стражей по обвинению в продаже наркотиков, несколько - по обвинению в убийствах. Потяева расспросила их о жалобах на условия содержания, о состоянии здоровья, о возможности общаться с родителями, спросила, где они учились и как оказались в СИЗО. Она передала им юридическую литературу с рекомендациями о возможных действиях (оказалось, что двое помещенных под стражу даже учились на юридических отделениях вузов) и способами обратиться в аппарат столичного омбудсмена, а также взяла на контроль ситуации с тремя подростками.

"Жаль, что образовательные учреждения, где они учились, не интересуются судьбой ребят", - заметила Потяева. По ее словам, ей известен лишь один случай, когда к помещенному под стражу приходили учителя и даже директор его бывшей школы.

"Ведь подростки к этому проступку шли. И здесь немаловажна роль школы, чтобы эту ситуацию как-то упредить", - заметила омбудсмен, которая в свое время возглавляла гимназию. "Я думаю, мы с этим будем работать, обсуждать и с департаментом образования Москвы, что можно сделать, чтобы не упустить с самого начала трудных подростков", - добавила Потяева.