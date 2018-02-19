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Путин отметил динамичность развития кадетского движения в Москве и всей России

Общество
19 февраля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Президент выразил уверенность в том, что IV Форум кадетского образования Москвы пройдет в созидательном, конструктивном ключе и запомнится содержательной программой

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV Форума кадетского образования Москвы "Честь имею служить Отчизне". Текст приветственной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Это масштабное праздничное мероприятие, объединяющее ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и тех, кто только стремится приобщиться к воинскому братству, проходит в преддверии Дня защитника Отечества и символизирует связь времен и поколений, преемственность ратных и патриотических традиций, которыми по праву славится наша страна", - говорится в телеграмме главы государства.

"Отрадно, что кадетское движение Москвы и всей России динамично развивается, вовлекает в свои ряды смелых, энергичных, талантливых ребят, которые добиваются значимых успехов в учебе, активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. Многие из них мечтают посвятить свою жизнь военной, государственной службе, приносить пользу Родине", - добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в созидательном, конструктивном ключе и запомнится содержательной программой и радушной атмосферой.

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