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ОП РФ открыла прием заявок на вступление в общественные советы нескольких ведомств

Общество
19 февраля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Общественная палата принимает заявления от граждан для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов с 19 февраля по 14 марта 2018 года

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на вступление в общественные советы при Росводресурсах, Росгидромете, Минприроды, Минтрансе и Ростуризме, а также прием заявок для замены выбывших членов общественных советов при Росавиации, ФАС России, Росимуществе, Росреестре, Росстандарте и Росприроднадзоре открыт Общественной палатой (ОП) РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на ее сайте.

Согласно законодательству, ОП РФ принимает участие в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Общественные советы формируются на конкурсной основе. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей, интересов, защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, относящейся к сфере деятельности органа исполнительной власти.

"Объявлен прием заявок в общественные советы при Росводресурсах, Росгидромете, Минприроды, Минтрансе, Ростуризме, а также для замены выбывших членов общественных советов при Росавиации, ФАС России, Росимуществе, Росреестре, Росстандарте, Росприроднадзоре", - говорится в сообщении.

ОП РФ принимает заявления от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов с 19 февраля по 14 марта текущего года.

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