Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр обучения школьников робототехнике откроют в Архангельске

Общество
19 февраля, 19:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, февраля. /ТАСС

Как ожидается, ремонтные работы завершатся в середине марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центр обучения школьников инженерной робототехнике откроют в Архангельске в конце марта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор городской гимназии №24 Иван Белов, на базе которой создадут центр.

"На сегодняшний день там (в здании, где будет располагаться центр - прим. ТАСС) ведутся ремонтные работы, они завершатся к середине марта, и мы должны открыть центр робототехники к концу марта. Но в полную силу он начнет работать, когда там будет соответствующее оснащение", - сказал Белов.

На ремонт здания из резервного фонда правительства Архангельской области выделили порядка 1 млн рублей, еще 1,5 млн рублей направило некоммерческое партнерство "Красная Кузница" (саморегулируемая организация, в которое входит более десяти предприятий судостроения, судоремонта, машиностроения и металлообработки - прим. ТАСС). Предприятия, входящие в партнерство, заинтересованы "в выращивании рабочих кадров со школьной скамьи".

"Они столкнулись с проблемой, что им не хватает грамотных кадров, и они решили их вырастить сами. Если они заинтересуют детей, то далее профтехобразование, и потом они уже могут предоставить рабочие места", - пояснил Белов.

В пресс-службе корпорации развития Архангельской области сообщают, что в центре одновременно смогут посещать занятия до 15 школьников. В гимназии №24 школьники уже изучают робототехнику - в этом учебном году появится класс с углубленным изучением математики, информатики и робототехники. Сейчас гимназия ищет средства на закупку оборудования. "Нужно дооснастить это помещение разным оборудованием: компьютерная техника, станки, которые можно было бы программировать и делать детали в металле", - заключил Белов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама