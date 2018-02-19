Центр обучения школьников робототехнике откроют в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центр обучения школьников инженерной робототехнике откроют в Архангельске в конце марта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор городской гимназии №24 Иван Белов, на базе которой создадут центр.

"На сегодняшний день там (в здании, где будет располагаться центр - прим. ТАСС) ведутся ремонтные работы, они завершатся к середине марта, и мы должны открыть центр робототехники к концу марта. Но в полную силу он начнет работать, когда там будет соответствующее оснащение", - сказал Белов.

На ремонт здания из резервного фонда правительства Архангельской области выделили порядка 1 млн рублей, еще 1,5 млн рублей направило некоммерческое партнерство "Красная Кузница" (саморегулируемая организация, в которое входит более десяти предприятий судостроения, судоремонта, машиностроения и металлообработки - прим. ТАСС). Предприятия, входящие в партнерство, заинтересованы "в выращивании рабочих кадров со школьной скамьи".

"Они столкнулись с проблемой, что им не хватает грамотных кадров, и они решили их вырастить сами. Если они заинтересуют детей, то далее профтехобразование, и потом они уже могут предоставить рабочие места", - пояснил Белов.

В пресс-службе корпорации развития Архангельской области сообщают, что в центре одновременно смогут посещать занятия до 15 школьников. В гимназии №24 школьники уже изучают робототехнику - в этом учебном году появится класс с углубленным изучением математики, информатики и робототехники. Сейчас гимназия ищет средства на закупку оборудования. "Нужно дооснастить это помещение разным оборудованием: компьютерная техника, станки, которые можно было бы программировать и делать детали в металле", - заключил Белов.