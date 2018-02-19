Cобянин наградил лучших офицеров-воспитателей кадетских школ Москвы

Свыше 50 тыс. человек задействовано на строительстве новых линий и станций метро в Москве

Свыше 50 тыс. человек задействовано на строительстве новых линий и станций метро в Москве 19 февраля, 18:07

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества наградил лучших офицеров-воспитателей кадетских образовательных учреждений столицы. Торжественная церемония прошла в понедельник в Государственном Кремлевском дворце в рамках IV Форума кадетского движения Москвы "Честь имею служить Отчизне!", передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие ветераны, товарищи кадеты, товарищи приглашенные. Здесь, в Государственном Кремлевском дворце, создана новая традиция - в канун Дня защитника Отечества проводить форум кадетского движения. Москва помнит выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны, среди них фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, генерал Дмитрий Карбышев, композитор Николай Римский-Корсаков <...> Наша армия, рожденная сто лет назад, всегда была и остается народной - менялось название, но неизменным остается призвание - Родину защищать", - сказал Собянин.

За заслуги в педагогической деятельности и многолетнюю плодотворную работу благодарностью мэра Москвы награждены воспитатели кадетских классов школ №709, 1381, 2036.

Мэр поздравил и воспитанников кадетских школ. "Здесь находятся ребята и девчата, которые своими достижениями прославят и Москву, и Россию. Став кадетами, вы сделали очень важный шаг к будущим победам. Желаю вам твердо идти по этому непростому пути", - сказал Собянин.

В IV Форуме кадетского движения Москвы "Честь имею служить Отчизне!" принимают участие 5 тысяч воспитанников столичных кадетских организаций, педагоги, ветераны, члены общественных организаций. Организатор мероприятия - столичный департамент образования, ответственный исполнитель - Центр патриотического воспитания и школьного спорта департамента образования Москвы