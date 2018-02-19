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Cобянин наградил лучших офицеров-воспитателей кадетских школ Москвы

Общество
19 февраля, 19:39 UTC+3

За заслуги в педагогической деятельности и многолетнюю работу мэр наградил благодарностью воспитателей трех школ

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время IV Московского форума кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", посвященного Дню защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин во время IV Московского форума кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", посвященного Дню защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин во время IV Московского форума кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", посвященного Дню защитника Отечества
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Василий Лановой
Василий Лановой
Василий Лановой
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Денис Майданов
Денис Майданов
Денис Майданов
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время IV Московского форума кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", посвященного Дню защитника Отечества
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Василий Лановой
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Денис Майданов
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества наградил лучших офицеров-воспитателей кадетских образовательных учреждений столицы. Торжественная церемония прошла в понедельник в Государственном Кремлевском дворце в рамках IV Форума кадетского движения Москвы "Честь имею служить Отчизне!", передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие ветераны, товарищи кадеты, товарищи приглашенные. Здесь, в Государственном Кремлевском дворце, создана новая традиция - в канун Дня защитника Отечества проводить форум кадетского движения. Москва помнит выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны, среди них фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, генерал Дмитрий Карбышев, композитор Николай Римский-Корсаков <...> Наша армия, рожденная сто лет назад, всегда была и остается народной - менялось название, но неизменным остается призвание - Родину защищать", - сказал Собянин.

За заслуги в педагогической деятельности и многолетнюю плодотворную работу благодарностью мэра Москвы награждены воспитатели кадетских классов школ №709, 1381, 2036.

Мэр поздравил и воспитанников кадетских школ. "Здесь находятся ребята и девчата, которые своими достижениями прославят и Москву, и Россию. Став кадетами, вы сделали очень важный шаг к будущим победам. Желаю вам твердо идти по этому непростому пути", - сказал Собянин.

В IV Форуме кадетского движения Москвы "Честь имею служить Отчизне!" принимают участие 5 тысяч воспитанников столичных кадетских организаций, педагоги, ветераны, члены общественных организаций. Организатор мероприятия - столичный департамент образования, ответственный исполнитель - Центр патриотического воспитания и школьного спорта департамента образования Москвы

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