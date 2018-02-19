Помещенным под домашний арест в Москве дадут возможность проголосовать на выборах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз уверен, что все без исключения помещенные под домашний арест в столице смогут беспрепятственно получить возможность проголосовать на предстоящих выборах. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее журналист Алексей Венедиктов, создающий по поручению Общественной палаты Москвы общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами президента РФ, заявил о намерении обратиться к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать разрешение помещенным под домашний арест сходить в день выборов на избирательные участки.

"На данный момент в Москве под домашним арестом находятся 875 человек, - сообщил Мороз. - Семьдесят процентов из них имеют разрешения на прогулки, в течение которых в день выборов они смогут спокойно дойти до избирательных участков".

Остальные, пояснил глава УФСИН, вправе написать заявления следствию или суду (за которым они числятся как помещенные под домашний арест) с просьбой покинуть свои квартиры.

"По опыту прошлых выборов, отказов в этом от следствия не было", - заметил глава УФСИН по Москве.

По его словам, сотрудники УФСИН уже разъяснили тем, кто находится под домашним арестом, их право проголосовать.

Как будут голосовать в СИЗО

Проголосовать на президентских выборах смогут также порядка семи тысяч содержащихся под стражей в СИЗО столицы, сообщил Мороз.

"Мы, как и вся страна, готовимся к предстоящим выборам", - заверил он. По словам Мороза, из более 10 тысяч находящихся в СИЗО столицы правом голоса обладают 6893 заключенных (исключая иностранцев, лиц без гражданства или тех, кто уже осужден).

"Цифра будет меняться. Но примерно 6-7 тысяч ко дню голосования будут иметь право голоса. В каждом СИЗО будет организован избирательный участок для полноценного волеизъявления (в "Матросской Тишине" - два участка) - с урнами, кабинками для голосования, членами избирательных комиссий с правом совещательного и решающего голоса, с наблюдателями и мобильными урнами для тех, кто не может сам передвигаться (например, находящихся в тюремной больнице - прим. ТАСС)", - отметил Мороз.

По его словам, сотрудники УФСИН уже проводят разъяснительную работу о праве помещенных под стражу участвовать в голосовании.

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что сотрудники аппарата уполномоченного будут обеспечивать наблюдение за ходом голосования в закрытых учреждениях - СИЗО, психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах.

"Я убедилась, что, например, в "Матросской Тишине" у тех, кого я спрашивала, будет ли он голосовать, все очень хотят проголосовать", - заметила омбудсмен.

Сотрудники аппарата уполномоченного в качестве наблюдателей в день выборов будут участвовать в ходе всего времени голосования. Более того, сообщила Потяева, по инициативе председателя СПЧ Федотова - "и это же была и позиция председателя ЦИК Эллы Памфиловой" - сотрудники аппарата московского омбудсмена создадут в день голосования мобильные группы мониторинга и смогут прибыть на любой участок в Москве, где возникнут жалобы или недовольство со стороны наблюдателей, членов избирательных комиссий или избирателей.

"Всю информацию о тех или иных нарушениях или недоразумениях мы будем оперативно передавать в Московскую городскую избирательную комиссию и Центризбирком", - добавила Потяева.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Великий пост для заключенных

В связи с начавшимися Великим постом для православных Мороз сообщил, что заключенные столичных СИЗО при желании имеют возможность соблюдать пост.

"Каждому по нормативам выдается определенная порция мяса в день, но употреблять его или нет - его личное решение. Он [заключенный]может отдать его, например, соседу по камере. Суп также варится на мясном бульоне, но гарнир постный", - заметил Мороз.

"Есть утвержденные нормы питания (с нормативами порций в том числе по мясу, рыбе и т. д.), которыми мы обязаны обеспечить всех заключенных каждый день", - заметил Мороз.

Вместе с тем, по его словам, питание стало более порционным, что позволяет обеспечивать и ограничения питания представителей других религий. Кроме того, напомнил глава УФСИН, каждый заключенный под стражу имеет право получать посылки и передачи в общем объеме до 30 кг в месяц, приобретать товары первой необходимости и продукты питания за счет средств на лицевом счете на любую сумму, в том числе постные товары, фрукты и овощи. Родственники могут приобретать для них продукты через интернет-магазин и эти продукты доставят в камеру.

"В этом плане возможности для тех, кто желает соблюсти пост, есть, так же, как, например, для мусульман есть возможность получать ту пищу, которую позволяет есть их религия или образ жизни", - рассказал Мороз.