ОЭСР призвала страны навести порядок в выдаче "золотых" виз и паспортов

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает необходимым, чтобы страны мира, выдающие "золотые" визы и паспорта в обмен на приобретение на их территории недвижимости или крупные инвестиции, взяли под эффективный контроль подобную практику. Об этом говорится в информационном письме, распространенном ОЭСР в понедельник.

В настоящее время, по данным организации, возможность на льготных условиях получить гражданство или долговременный вид на жительство тем иностранцам, которые вкладывают крупные суммы в недвижимость, акции или предпринимательскую деятельность на их территории предоставляют около девяти десятков стран мира. В частности, это Португалия, Испания и Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, Багамские острова и ряд других стран и территорий "налогового рая".

Эксперты ОЭСР считают, что наличие у людей подобных паспортов может легко позволять им уклоняться от налогообложения, предъявляя их вместо своих начальных паспортов, например в банках при открытии счетов. Проблема становится особо актуальной с введением автоматических систем обмена налоговыми данными. "Подобные уловки могут принять широкие масштабы, когда люди приобретают вид на жительство или получают гражданство в странах с низкими налогами или без налогообложения [иностранцев]. Или в странах, не осуществляющих автоматического обмена налоговыми данными с другими государствами", - подчеркивают в ОЭСР.

"Мы находимся в условиях, когда все более расширяются [географические] рамки действия систем автоматического обмена [налоговыми и банковскими] данными, что является важнейшим этапом в борьбе против банковской тайны и скрытых операций. Именно в этой связи мы и проверяем, нет ли "дыр" в том инструменте, который будет применяться в этих целях", - отмечает ОЭСР. Организация напоминает, что миссия по борьбе против международного уклонения от уплаты налогов была поручена ей группой стран "Большой двадцатки".

ОЭСР в связи со своей деятельностью в данной сфере призывает граждан и организаций направлять ей свои соображения и замечания относительно ведения борьбы против уклонения от уплаты налогов и против отмывания полученных таким образом финансовых средств. Подобную информацию организация будет принимать на своем сайте до 19 марта этого года.