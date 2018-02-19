Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОЭСР призвала страны навести порядок в выдаче "золотых" виз и паспортов

Общество
19 февраля, 19:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, февраля. /ТАСС

Эксперты организации считают, что наличие у людей подобных паспортов может позволять им уклоняться от налогообложения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает необходимым, чтобы страны мира, выдающие "золотые" визы и паспорта в обмен на приобретение на их территории недвижимости или крупные инвестиции, взяли под эффективный контроль подобную практику. Об этом говорится в информационном письме, распространенном ОЭСР в понедельник.

В настоящее время, по данным организации, возможность на льготных условиях получить гражданство или долговременный вид на жительство тем иностранцам, которые вкладывают крупные суммы в недвижимость, акции или предпринимательскую деятельность на их территории предоставляют около девяти десятков стран мира. В частности, это Португалия, Испания и Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, Багамские острова и ряд других стран и территорий "налогового рая".

Эксперты ОЭСР считают, что наличие у людей подобных паспортов может легко позволять им уклоняться от налогообложения, предъявляя их вместо своих начальных паспортов, например в банках при открытии счетов. Проблема становится особо актуальной с введением автоматических систем обмена налоговыми данными. "Подобные уловки могут принять широкие масштабы, когда люди приобретают вид на жительство или получают гражданство в странах с низкими налогами или без налогообложения [иностранцев]. Или в странах, не осуществляющих автоматического обмена налоговыми данными с другими государствами", - подчеркивают в ОЭСР.

"Мы находимся в условиях, когда все более расширяются [географические] рамки действия систем автоматического обмена [налоговыми и банковскими] данными, что является важнейшим этапом в борьбе против банковской тайны и скрытых операций. Именно в этой связи мы и проверяем, нет ли "дыр" в том инструменте, который будет применяться в этих целях", - отмечает ОЭСР. Организация напоминает, что миссия по борьбе против международного уклонения от уплаты налогов была поручена ей группой стран "Большой двадцатки".

ОЭСР в связи со своей деятельностью в данной сфере призывает граждан и организаций направлять ей свои соображения и замечания относительно ведения борьбы против уклонения от уплаты налогов и против отмывания полученных таким образом финансовых средств. Подобную информацию организация будет принимать на своем сайте до 19 марта этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Мальта Багамы Испания Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
5
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
6
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
7
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама