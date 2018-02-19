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Десять калининградских отелей завысили цены на размещение к ЧМ-2018

Общество
19 февраля, 20:13 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, февраля. /ТАСС

В региональном управлении ведомства отметили, что мониторинг цен в отелях ведется с декабря 2017 года в ежедневно режиме, нарушения выявлены менее чем в 10% гостиниц, прошедших классификацию

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КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выявило завышение цен на размещение на время чемпионата мира по футболу в десяти гостиницах и отелях региона. Предпринимателям вынесены предписания об устранении нарушений, сообщили ТАСС в понедельник в ведомстве.

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"Признаки правонарушений, выразившиеся в предложении... бронирования номеров в гостиницах по завышенным ценам, выявлены в деятельности десяти хозяйствующих субъектов, которым, в соответствии с законодательством, внесены предостережения", - сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что мониторинг цен в калининградских отелях на период ЧМ по футболу ведется с декабря 2017 года в ежедневном режиме. Из 234 средств размещения, прошедших классификацию, проконтролированы 200, нарушения выявлены менее чем в 10% случаев. Жалоб от потенциальных клиентов гостиниц и отелей, которые могли бы стать основанием для их внеплановых проверок, пока "не поступало".

С 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018. Специалисты готовы предоставить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номер, реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Ростуризм сообщал о завышении цен на размещение в период чемпионата в четырех калининградских отелях. Максимальное превышение - на 5283,33% от норматива - допустил отель "Агора", предложив номера по 129,2 тыс. рублей вместо 2,4 тыс. рублей.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов. В качестве альтернативы для непритязательных туристов региональные власти планируют предложить размещение в палаточных кемпингах со стоимостью не выше 3 тыс. рублей за палатку.

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