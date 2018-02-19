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Билеты на "Сапсан" от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода в марте будут в 2 раза дешевле

Общество
19 февраля, 22:25 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, февраля. /ТАСС

Скидка будет действовать с 1 по 11 марта, сообщил начальник дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" Антон Петров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Билеты на высокоскоростной поезд "Сапсан", курсирующий по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород (с остановкой в Москве), можно будет приобрести с 50%-ной скидкой. Она будет действовать с 1 по 11 марта, сообщил в понедельник журналистам начальник дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" (ДОСС) Антон Петров.

"Для наших пассажиров мы приготовили специальную акцию, которая будет позволять в период с 1 марта по 11 марта путешествовать с 50%-ым снижением от стоимости базового тарифа на маршруте Нижний Новгород - Санкт Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород, и все специальные тарифы, которые действуют сегодня на маршруте Санкт-Петербург - Москва также будут доступны и здесь на маршруте в Нижний Новгород", - сказал Петров после прибытия тестового поезда "Сапсан" в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что высокоскоростной поезд "Сапсан" начнет ежедневно курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта 2018 года. Поезд №771 будет отправляться из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и будет останавливаться на Курском вокзале в Москве. Время движения поезда составит 7 часов 59 минут. Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург будет совершать поездки поезд №757, время его движения составит 8 часов 11 минут.

"Подготовили все поезда для того, чтобы в преддверии чемпионата мира по футболу восстановить скоростное движение на таком важном направлении Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Это движение ранее было прервано именно поездами "Сапсан", но мы сейчас видим существенное увеличение пассажиропотока - плюс 10% у нас к прошлому году. <…> [в поездах] "Сапсан" в зимнее время мы провели крупные виды ремонта, обновили лакокрасочное покрытие, сегодняшней поездкой мы подтверждаем, что эти поезда готовы к эксплуатации на этом участке, билеты уже в продаже", - рассказал директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" (ЦПП) Дмитрий Пегов.

Обновленный "Сапсан" рассчитан на 532 места и четыре класса обслуживания, в составе предусмотрена детская зона - на месте технической зоны оборудован вагон для пассажиров с детьми, а также есть купе-переговорная. Первый "Сапсан" отправится из Санкт-Петербурга 1 марта в 17:00, в Нижнем Новгороде он будет в 00:59 2 марта, остановка в Москве будет осуществляться в 20:54. Обратно из Нижнего Новгорода поезд уезжает 2 марта в 05:09 и прибывает в Санкт-Петербург в 13:20, делая остановку в Москве с 09:03 до 09:18. При этом, по словам Пегова, движение других скоростных поездов, курсирующих между Нижний Новгородом и Москвой, "Ласточки" и "Стрижа" - сохранится.

"Мы существенно вложили финансовые ресурсы в линию Санкт-Петербург - Москва и теперь на этой линии поезд у нас в пути 3 часа 30 минут, а не 4 часа 15 минут, как это было ранее, мы на 45 минут сократили время в пути между Санкт-Петербургом и Москвой", - добавил Пегов.

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