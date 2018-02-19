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AFP: Oxfam принесла извинения властям Гаити за скандал с участием своих сотрудников

Общество
19 февраля, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Ранее в организации заявили, что не будут подавать новые заявки на финансирование за счет средств британского правительства до тех пор, пока Лондон не удостоверится в высоком уровне ее стандартов

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ТАСС, 19 февраля. Делегация благотворительной организации Oxfam, оказавшаяся в центре скандала из-за неподобающего поведения своих сотрудников на Гаити, принесла извинения властям страны. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

"Мы пришли сюда, чтобы поделиться [внутренним] отчетом [организации] с министром [планирования и внешнего сотрудничества], а также, чтобы выразить наш стыд и принести извинения правительству Гаити и гаитянскому народу за то, что произошло", - цитирует АFP представителя делегации.

Ранее в Oxfam заявили, что организация согласилась не подавать новые заявки на финансирование за счет средств британского правительства до тех пор, пока Лондон не удостоверится в высоком уровне ее стандартов.

Скандал вокруг Oxfam разразился 9 февраля, когда газета Times сообщила, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток. По информации издания, их приглашали на частные виллы, которые организация арендовала для своих сотрудников.

По информации Times, правительство Великобритании ежегодно перечисляет Oxfam около £32 млн ($44 млн), при этом бюджет организации достигает около £300 млн ($414 млн) в год.

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