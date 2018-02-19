Повестку юбилейного Всемирного конгресса русской прессы обсудили на форуме в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Руководители русскоязычных СМИ из трех десятков стран обсудили в понедельник формирование повестки дня предстоящего ХХ Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в 2018 году в Нью-Йорке. Обмен мнениями о подготовке юбилейного форума состоялся в рамках проходящей в Тель-Авиве конференции Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) "Русские медиа: пространство, тенденции, перспективы".

"Всего есть 83 страны, где присутствует русскоязычная пресса - газеты, радио, телевидение, а здесь сегодня мы собрали представителей из 29 стран - тех, где русская диаспора наиболее сильная и наиболее многочисленная, - рассказал корреспонденту ТАСС президент ВАРП Виталий Игнатенко. - Мы воспринимаем это (конференцию ВАРП в Тель-Авиве - прим. ТАСС) как большую всемирную летучку русской прессы, и сегодня у нас одна из главных тем - предстоящий конгресс русской прессы в США, который будет посвящен 20-летию ВАРП".

"Конгресс планируется в середине сентября, мы направляемся в Нью-Йорк, в город Бруклин (один из пяти районов города Нью-Йорк - прим. ТАСС), по приглашению мэра Бруклина, по приглашению наших коллег, представляющих русскоязычные СМИ США, - сообщил в понедельник на конференции ответственный секретарь ВАРП, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. - 20 лет назад, когда была создана ВАРП, только в трех штатах США была русскоязычная пресса, а сегодня она есть во всех без исключения штатах".

В конференции ВАРП в Тель-Авиве, которая продлится до вторника, также принимают участие представители руководства крупных российских СМИ - "Российской газеты", "Коммерсантъа", "Московского комсомольца". С приветствиями к участникам форума обратились министр обороны Израиля Авигдор Либерман, министр репатриации и интеграции еврейского государства Софа Ландвер. На конференции выступили представители полиции и Минобороны Израиля, а также депутат Кнессета (парламента) Ксения Светлова.

Решение о создании ВАРП было принято на I Всемирном конгрессе русской прессы, который проходил в июне 1999 года в Москве и Сочи. Инициатором создания ВАРП выступило агентство ТАСС. Конгрессы ВАРП стали авторитетной площадкой для встреч и обмена опытом работы между журналистами, издателями, руководителями русскоязычных СМИ из многих государств. Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленных в ассоциации.