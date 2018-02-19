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Свыше 20 соглашений подписано по итогам форума ректоров России и арабских стран

Общество
19 февраля, 23:59 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Инициаторами встречи в Бейруте выступили МГУ и Ливанский университет искусства, науки и технологий

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БЕЙРУТ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Первый форум Федерации российских и арабских университетов в Бейруте завершился подписанием его участниками свыше 20 соглашений. Об этом заявил в понедельник, подводя итоги встречи, состоявшейся в конференц-зале гостиницы "Финиция", президент Союза ректоров России, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Он сообщил, что утвержден устав федерации, который предусматривает "укрепление сотрудничества между российскими и арабскими университетами в академической, научно-образовательной и культурной сферах". "Мы благодарим организаторов этой встречи и постараемся провести на таком же высоком уровне в следующем году форум в Москве", - сказал Садовничий.

"Это грандиозное мероприятие, столько ректоров из России и арабских стран одновременно не собирались за последние десятилетия, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков, который подписал четыре соглашения с арабскими партнерами. По его словам, "открылось огромное поле работы по обмену образовательными и научно-исследовательскими программами, а также практическим опытом в учебно-педагогической деятельности".

Гуляков сообщил, что в Пензенском университете обучается 1,7 тысячи иностранных студентов из 47 государств, в том числе 307 из 12 арабских стран. "Обращение в сторону Арабского Востока весьма своевременно, учитывая, что между нашими народами существует многолетняя дружба со времен возведения Асуанской плотины в Египте", - считает он.

"Бейрутская площадка позволила присмотреться к новым партнерам, наладить необходимые контакты и выйти на подписание с ними меморандумов и соглашений, поэтому следует сказать большое спасибо Союзу ректоров [России], предоставившему такую возможность", - отметила ректор Южного федерального университета Марина Боровская. По ее мнению, "проведение такого рода представительных форумов очень эффективно и полезно".

Инициаторами встречи в Бейруте выступили МГУ и Ливанский университет искусства, науки и технологий. В ливанскую столицу прибыли 40 руководителей ведущих российских вузов и свыше 60 ректоров основных университетов и институтов из стран - членов Лиги арабских государств.

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