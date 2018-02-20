Власти и бизнес на турфоруме в Крыму обсудят вопросы высокой стоимости авиабилетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Четвертый международный туристический форум "Открытый Крым" откроется во вторник в Симферополе. Представители власти и турбизнеса на полях мероприятия обсудят проблемы дороговизны отдыха и авиабилетов на полуостров, а также вопросы вывода из тени бизнесменов, сдающих жилье отдыхающим. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

В числе гостей форума ожидают руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, главу Крыма Сергея Аксенова, представителей Совета Федерации, Росавиации, Минтранса и Минфина.

"Это те структуры, которые на самом деле могут помочь в вопросе, почему стоимость авиаперелетов [в Крым] в осенне-зимний сезон отличается не просто на проценты, а в разы, от стоимости авиаперелетов в сезон", - сказал Волченко.

Вопросы для обсуждения

По словам министра, тема стоимости авиаперелетов в Крым будет обсуждаться на турфоруме, поскольку у местных властей, как и у российских туристов, вызывают недоумение высокие цены на авиабилеты в Симферополь.

"Стоимость перелета Москва - Милан составляет порядка 20 тыс. рублей - это четыре часа лета. И два с небольшим часа лета [из Москвы в Симферополь] - это тоже 20 тыс. рублей. Возникает вопрос: так же не бывает... Ребята, давайте свою страну развивать", - сказал Волченко.

По его мнению, одним из решений проблемы с дороговизной авиаперелетов на полуостров может стать внедрение программы субсидирования туроператоров, осуществляющих авиаперевозки в Крым.

"Мы настаиваем, чтобы это было субсидирование туроператоров, а не стоимости билетов для льготных категорий граждан, потому что это очень сужает ту аудиторию, которая может воспользоваться авиаперелетами. Тем более что их [льготных авиабилетов] в период высокого сезона очень быстро начинает не хватать, а субсидирование туроператоров, как это принято в странах, которые с нами конкурирует, позволяет практически закрывать стоимость чартерного авиаперелета и существенно снижать его стоимость... Это должна быть сплошная, а не выборочная система субсидирования по льготным категориям, потому что это не дает того эффекта", - уверен глава Минкурортов Крыма.

Он добавил, что Крым не способен без федеральной поддержки решить проблемы высоких цен на авиаперелет.

"Это федеральный уровень, но если мы не будем поднимать эту проблему и обсуждать ее, задавать этот вопрос на разных уровнях, то не думаю, что мы сдвинем эту проблему с места", - сказал Волченко. Он также отметил, что, если не решить вопрос с ценами на авиаперелеты в Крым, то полуострову, несмотря на его высокую туристическую привлекательность, "не удастся конкурировать с другими туристическими направлениями".

Министр также рассказал, что участники форума обсудят такую тему, как вывод из тени турбизнеса.

"Вопросы легализации целого ряда отелей - это вообще большая проблема. Нужно сделать так, чтобы бизнесу на самом деле было интересно работать не в тени, а работать на свету, платить налоги, спокойно жить и видеть, на что тратятся налоговые поступления, которые ими же и оплачиваются", - рассказал министр.

Презентации и круглые столы

Также в рамках форума пройдет презентация гастрономической карты России, в которую включен Крым, выставка турбизнеса, тематические круглые столы, в том числе о развитии пляжей, санаторно-курортной сферы, оздоровления.

"Сейчас мы создаем новые поводы для приезда в Крым. Понятно, есть пляжи и крымский воздух, но нужны круглогодичные события. Мы, как мне кажется, впервые презентуем крымский событийный календарь, будем его промоутировать на всех возможных уровнях, в том числе на федеральном и на внутреннем", - рассказал Волченко.

На форуме пройдет презентация нового терминала международного аэропорта Симферополь, карты "винных дорог", международных музыкальных и спортивных фестивалей, таких как Jazz Koktebel Party и Extrеm- Крым также ряд важных стратегических сессий, посвященных государственной поддержке туристического бизнеса и ценообразованию, добавил министр.

"Мы надеемся, что нам удастся консолидировать отельный и санаторно-курортный бизнес, чтобы они нашли общий язык между собой, потому что туроператоры на самом деле заинтересованы в круглогодичной заполняемости Крыма", - добавил Волченко.

"Крымский оскар"

В рамках туристического форума 21 февраля в Крыму пройдет награждение победителей конкурса в сфере курортов и туризма "Признание года". В этом году организаторы определят лучших по 16 номинациям.

"У нас 16 номинаций, победители получат ценные призы. Организаторы конкурса объявят лучший санаторий, лучшую детскую здравницу, лучшее оздоровительное учреждение, лучший гостиничный комплекс, лучший пляж и так далее. Также мы будем чествовать лучшего врача санаторно-курортной сферы, лучшего медработника, лучшую горничного, повара, официанта, экскурсовода", - рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его мнению, проведение подобных конкурсов в Крыму помогает в развитии региона, как курортной территории. "Это мероприятие, как мы говорим, "Крымский оскар", дает дополнительный стимул и повышает престижность отрасли и профессии," - добавил Черняк.