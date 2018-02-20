Муниципалитет в Приморье выплатит пенсионерке 300 тыс. рублей за нападение бездомных собак

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае обязал администрацию города Дальнереченска выплатить 300 тыс. рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения безнадзорных собак. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

"Установлено, что в июле 2017 года в межрайонном отделе МВД России "Дальнереченский" зарегистрировано сообщение о причинении жительнице Дальнереченска телесных повреждений от укусов безнадзорных собак. При этом полученные в результате этого пожилой женщиной травмы лишили ее возможности самостоятельно передвигаться, осуществлять за собой уход. Решением суда исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены, с администрации Дальнереченского городского округа взыскано в счет компенсации пострадавшей морального вреда в сумме 300 тыс. рублей", - сообщила Телегина.

По обращению 81-летней местной жительницы Дальнереченская межрайонная прокуратура провела проверку. Ответственность за нападение безнадзорных собак возложена на власти города.

"Поскольку в соответствии с действующим законодательством полномочиями, в том числе по защите населения от безнадзорных животных, наделены органы местного самоуправления, межрайонной прокурор обратился в суд в защиту прав и законных интересов пожилой женщины о компенсации ей морального вреда за причиненный ее здоровью вред", - рассказала представитель прокуратуры.